"Майнц" объявил о переносе второго матча подряд из-за коронавируса

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"Майнц" объявил о переносе второго матча подряд из-за коронавируса

"Майнц" пропустит второй тур Бундеслиги кряду из-за вспышки коронавируса, сообщает официальный сайт клуба.

В 26-м туре чемпионата Германии "карнавальники" не сыграют на выезде с "Аугсбургом". Ранее была перенесена встреча команды с дортмундской "Боруссией".

Сообщалось, что у "Майнца" не хватает футболистов для заявки. СМИ писали о почти 20 случаях заражения COVID-19.

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