"Майнц" подписал французского форварда за восемь миллионов евро

Теги лионмайнц 05жан-филипп матета

"Майнц" подписал французского форварда за восемь миллионов евро

Нападающий "Лиона" Жан-Филипп Матета перешел в "Майнц", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 8 миллионов евро и она может увеличиться еще на 2 миллиона за счет бонусов. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с немецким клубом контракт до лета 2022 года.

В минувшем сезоне 21-летний Матета выступал на правах аренды за "Гавр", провел за клуб 37 матчей и забил 19 голов.

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