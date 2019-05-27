"Майнц" подписал игрока "Баварии" Майера

Теги майнц 05бавария мюнхен

"Майнц" подписал игрока "Баварии" Майера

"Майнц" заявил о том, что в команду переходит игрок "Баварии" Джонатан Майер.

19-летний игрок выступал за резервную команду мюнхинцев. Контракт с "Майнцем" действует до 2022 года. Детали соглашения пока не известны.

В нынешнем сезоне Майер участвовал в 22 матчах за резервную "Баварию", сделав 2 ассиста.

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