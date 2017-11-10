"Майнц" продлил контракт с Мюллером

"Майнц" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с вратарём Флорианом Мюллером.

19-летний страж ворот заключил с "карнавальниками" соглашение, рассчитанное до лета 2022 года.

Мюллер является воспитанником "Майнца". Юный голкипер хорошо проявил себя в составе юношеской и молодёжной сборных Германии.

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