"Майнц" продлил контракт с Мюллером

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"Майнц" продлил контракт с Мюллером

"Майнц" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с вратарём Флорианом Мюллером.

19-летний страж ворот заключил с "карнавальниками" соглашение, рассчитанное до лета 2022 года.

Мюллер является воспитанником "Майнца". Юный голкипер хорошо проявил себя в составе юношеской и молодёжной сборных Германии.

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