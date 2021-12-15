"Майнц" разгромил "Герту", "Вольфсбург" проиграл "Кельну"
Фото: инстаграм "Майнца"/Автор неизвестен
Состоялись три матча 16-го тура чемпионата Германии. "Майнц" на своем поле разгромил "Герту", "Арминия" дома переиграла "Бохум", "Кельн" в гостях победил "Вольфсбург".
"Майнц" – "Герта" - 4:0 (2:0)
Голы: Ли Чжэ Сон, 19 - 1:0, Хак, 41 - 2:0, Видмер, 49 - 3:0, Боэтиюс, 79 - 4:0
"Арминия" – "Бохум" - 2:0 (0:0)
Голы: Окугава, 51 - 1:0, Виммер, 69 - 2:0
"Вольфсбург" – "Кельн" - 2:3 (1:1)
Голы: Нмеча, 8 - 1:0, Модест, 34 - 1:1, Вегорст, 51 - 2:1, Ут, 73 - 2:2, Модест, 89 - 2:3
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20