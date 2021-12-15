"Майнц" разгромил "Герту", "Вольфсбург" проиграл "Кельну"

Фото: инстаграм "Майнца"/Автор неизвестен

Состоялись три матча 16-го тура чемпионата Германии. "Майнц" на своем поле разгромил "Герту", "Арминия" дома переиграла "Бохум", "Кельн" в гостях победил "Вольфсбург".

"Майнц" – "Герта" - 4:0 (2:0)

Голы: Ли Чжэ Сон, 19 - 1:0, Хак, 41 - 2:0, Видмер, 49 - 3:0, Боэтиюс, 79 - 4:0

"Арминия" – "Бохум" - 2:0 (0:0)

Голы: Окугава, 51 - 1:0, Виммер, 69 - 2:0

"Вольфсбург" – "Кельн" - 2:3 (1:1)

Голы: Нмеча, 8 - 1:0, Модест, 34 - 1:1, Вегорст, 51 - 2:1, Ут, 73 - 2:2, Модест, 89 - 2:3

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