"Майнц" разгромил "РБ Лейпциг", лишив соперника шансов попасть в ЛЧ

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"Майнц" разгромил "РБ Лейпциг", лишив соперника шансов попасть в ЛЧ

В матче 32-го тура чемпионата Германии "Майнц" с крупным счетом победил "РБ Лейпциг". Победу хозяевам принесли голы Пабло Де Бласиса, Александру Максима и Боте Баку. После этого матча "Майнц" поднялся на 14 место в Бундеслиге, "РБ Лейпциг" остался на шестой позиции.

"Майнц" – "РБ Лейпциг" - 3:0 (1:0)
Голы: Де Бласис, 29 (с пенальти) - 1:0, Максим, 85 - 2:0, Баку, 90 - 3:0

"Майнц": Адлер, Белль, Диалло, Бросински, Хак, де Йонг (Максим, 83), Гбамен, Озтуналы (Хольтманн, 71), Баку, Де Бласис (Онисиво, 80), Муто.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Упамекано, Орбан, Клостерманн, Ильзанкер, Демме, Кейта, Кампль, Поульсен (Огюстен, 64), Вернер, Лукман (Брума, 64).

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