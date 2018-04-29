"Майнц" – "РБ Лейпциг" - 3:0 (обзор)

Теги майнц 05рб лейпциг

"Майнц" – "РБ Лейпциг" - 3:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 32-го тура чемпионата Германии между "Майнцем" и "РБ Лейпциг" (3:0).

Видео: "Майнц" – "РБ Лейпциг".

Не пропустите: "Майнц" разгромил "РБ Лейпциг", лишив соперника шансов попасть в ЛЧ. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Решающий матч сезона: "Локомотив" жаждет оформить чемпионство в Краснодаре

Решающий матч сезона: "Локомотив" жаждет оформить чемпионство в Краснодаре

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 32 81
2 Шальке 32 57
3 Боруссия Дортмунд 32 55
4 Хоффенхайм 32 52
5 Байер Леверкузен 32 51
6 РБ Лейпциг 32 47
7 Айнтрахт Франкфурт 32 46
8 Штутгарт 32 45
9 Боруссия Менхенгладбах 32 44
10 Герта 32 43
11 Аугсбург 32 41
12 Вердер Бремен 32 38
13 Ганновер 96 32 36
14 Майнц 05 32 33
15 Фрайбург 32 33
16 Вольфсбург 32 30
17 Гамбург 32 28
18 Кельн 32 22
Полная таблица

топ-5 тегов