"Майнц" – "Шальке" - 0:1 (обзор)

Теги майнц 05шальке

"Майнц" – "Шальке" - 0:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 26-го тура немецкой Бундеслиги между "Майнцом" и "Шальке".

Не пропустите: "Шальке" в гостях одолел "Майнц". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Одни играют, другие побеждают: "Манчестер Юнайтед" берет верх над "Ливерпулем"

Одни играют, другие побеждают: "Манчестер Юнайтед" берет верх над "Ливерпулем"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 25 63
2 Шальке 26 46
3 Боруссия Дортмунд 25 42
4 Айнтрахт Франкфурт 25 42
5 Байер Леверкузен 25 41
6 РБ Лейпциг 25 39
7 Хоффенхайм 25 35
8 Боруссия Менхенгладбах 25 35
9 Штутгарт 25 33
10 Аугсбург 25 32
11 Ганновер 96 25 32
12 Герта 25 31
13 Фрайбург 25 29
14 Вердер Бремен 25 27
15 Вольфсбург 25 25
16 Майнц 05 26 25
17 Гамбург 25 18
18 Кельн 25 17
Полная таблица

топ-5 тегов