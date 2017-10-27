"Майнц" сыграл вничью с "Айнтрахтом"

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"Майнц" сыграл вничью с "Айнтрахтом"

В рамках десятого тура немецкой Бундеслиги "Майнц" на своём поле расписал мировую с "Айнтрахтом".

"Майнц" – "Айнтрахт" - 1:1

Голы: Белль, 37 (автогол) - 0:1, Сердар, 71 - 1:1.

"Майнц": Центнер, Диалло, Бросински, Донати, Белль, Фрай (Сердар, 57), Гбамен, Озтуналы (Фишер, 83), Латца, Де Бласис, Муто (Кодро, 87).

"Айнтрахт": Градецки, Абраам, Фалетт, Виллемс, Сальседо, Боатенг, Вольф, Штендера (Русс, 88), Гачинович (де Гузман, 85), Ребич (Блум, 74), Аллер.

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