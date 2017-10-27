"Майнц" сыграл вничью с "Айнтрахтом"
В рамках десятого тура немецкой Бундеслиги "Майнц" на своём поле расписал мировую с "Айнтрахтом".
"Майнц" – "Айнтрахт" - 1:1
Голы: Белль, 37 (автогол) - 0:1, Сердар, 71 - 1:1.
"Майнц": Центнер, Диалло, Бросински, Донати, Белль, Фрай (Сердар, 57), Гбамен, Озтуналы (Фишер, 83), Латца, Де Бласис, Муто (Кодро, 87).
"Айнтрахт": Градецки, Абраам, Фалетт, Виллемс, Сальседо, Боатенг, Вольф, Штендера (Русс, 88), Гачинович (де Гузман, 85), Ребич (Блум, 74), Аллер.
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|Команда
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|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|9
|20
|2
|Бавария Мюнхен
|9
|20
|3
|РБ Лейпциг
|9
|19
|4
|Хоффенхайм
|9
|16
|5
|Шальке
|9
|16
|6
|Ганновер 96
|9
|15
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|10
|15
|8
|Боруссия Менхенгладбах
|9
|14
|9
|Байер Леверкузен
|9
|12
|10
|Аугсбург
|9
|12
|11
|Майнц 05
|10
|11
|12
|Герта
|9
|10
|13
|Штутгарт
|9
|10
|14
|Вольфсбург
|9
|9
|15
|Фрайбург
|9
|8
|16
|Гамбург
|9
|7
|17
|Вердер Бремен
|9
|5
|18
|Кельн
|9
|2