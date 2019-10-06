"Майнц" установил рекорд Бундеслиги, забив 25-й пенальти подряд

Теги майнц 05падерборн

"Майнц" установил рекорд Бундеслиги, забив 25-й пенальти подряд

В матче 7-го тура Бундеслиги "Майнц" - "Падерборн" (2:1) защитник хозяев Даниэль Бросински реализовал пенальти. Об этом сообщает Opta Sports.

По данным источника, для "Манца" это 25-й подряд успешно исполненный пенальти. Таким образом команда побила рекорд чемпионата Германии по реализованным пенальти. 

В турнирной таблице чемпионата Германии "Майнц" занимает 13 место, набрав 6 баллов.

А еще: "Шальке" вырвал победу в матче с "Майнцем"| http://soccernews.ru
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