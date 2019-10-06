"Майнц" установил рекорд Бундеслиги, забив 25-й пенальти подряд
В матче 7-го тура Бундеслиги "Майнц" - "Падерборн" (2:1) защитник хозяев Даниэль Бросински реализовал пенальти. Об этом сообщает Opta Sports.
По данным источника, для "Манца" это 25-й подряд успешно исполненный пенальти. Таким образом команда побила рекорд чемпионата Германии по реализованным пенальти.
В турнирной таблице чемпионата Германии "Майнц" занимает 13 место, набрав 6 баллов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|7
|14
|2
|Фрайбург
|7
|14
|3
|РБ Лейпциг
|7
|14
|4
|Шальке
|7
|14
|5
|Байер Леверкузен
|7
|14
|6
|Боруссия Менхенгладбах
|6
|13
|7
|Боруссия Дортмунд
|7
|12
|8
|Вольфсбург
|6
|12
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|6
|10
|10
|Герта
|7
|10
|11
|Хоффенхайм
|7
|8
|12
|Вердер Бремен
|6
|7
|13
|Майнц 05
|7
|6
|14
|Аугсбург
|6
|5
|15
|Фортуна Дюссельдорф
|7
|4
|16
|Унион Берлин
|6
|4
|17
|Кельн
|7
|4
|18
|Падерборн
|7
|1