"Майнц" установил рекорд Бундеслиги, забив 25-й пенальти подряд

В матче 7-го тура Бундеслиги "Майнц" - "Падерборн" (2:1) защитник хозяев Даниэль Бросински реализовал пенальти. Об этом сообщает Opta Sports.

По данным источника, для "Манца" это 25-й подряд успешно исполненный пенальти. Таким образом команда побила рекорд чемпионата Германии по реализованным пенальти.

В турнирной таблице чемпионата Германии "Майнц" занимает 13 место, набрав 6 баллов.

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