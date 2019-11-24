"Майнц" в меньшинстве уверенно разобрался с "Хоффенхаймом"

В 12-м туре немецкой Бундеслиги "Майнц" на выезде разгромил "Хоффенхайм".

Таким образом, "Майнц" поднялся на 13-ю позицию, а "Хоффенхайм" остался на восьмом.

"Хоффенхайм" - "Майнц" 1:5

Голы: Озтуналы, 33 - 0:1, Кадержабек (аг), 52 - 0:2, Кунде, 62 - 0:3, Крамарич, 83 - 1:3, Боэтиюс, 90 - 1:4, Кунде, 90 - 1:5

"Хоффенхайм": Бауманн, Акпогума (Крамарич, 46), Пош (Стафилидис, 78), Фогт, Кадержабек, Руди, Гриллич, Локадия, Сков, Бебу, Хюбнер (Баумгартнер, 55).

"Майнц": Центнер, Аарон Мартин, Ниакате, Сен-Жюст (Хак, 90), Онисиво (Авонийи, 75), Озтуналы, Боэтиюс, Кунде, Квайсон (Латца, 87), Баку, Фернандеш.

Удаление: Баку (45).

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