"Майнц" в меньшинстве уверенно разобрался с "Хоффенхаймом"
В 12-м туре немецкой Бундеслиги "Майнц" на выезде разгромил "Хоффенхайм".
Таким образом, "Майнц" поднялся на 13-ю позицию, а "Хоффенхайм" остался на восьмом.
"Хоффенхайм" - "Майнц" 1:5
Голы: Озтуналы, 33 - 0:1, Кадержабек (аг), 52 - 0:2, Кунде, 62 - 0:3, Крамарич, 83 - 1:3, Боэтиюс, 90 - 1:4, Кунде, 90 - 1:5
"Хоффенхайм": Бауманн, Акпогума (Крамарич, 46), Пош (Стафилидис, 78), Фогт, Кадержабек, Руди, Гриллич, Локадия, Сков, Бебу, Хюбнер (Баумгартнер, 55).
"Майнц": Центнер, Аарон Мартин, Ниакате, Сен-Жюст (Хак, 90), Онисиво (Авонийи, 75), Озтуналы, Боэтиюс, Кунде, Квайсон (Латца, 87), Баку, Фернандеш.
Удаление: Баку (45).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|12
|25
|2
|РБ Лейпциг
|12
|24
|3
|Бавария Мюнхен
|12
|24
|4
|Фрайбург
|12
|22
|5
|Шальке
|12
|22
|6
|Боруссия Дортмунд
|12
|20
|7
|Вольфсбург
|12
|20
|8
|Хоффенхайм
|12
|20
|9
|Байер Леверкузен
|12
|19
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|12
|17
|11
|Унион Берлин
|12
|16
|12
|Аугсбург
|12
|13
|13
|Майнц 05
|12
|12
|14
|Вердер Бремен
|12
|11
|15
|Герта
|12
|11
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|12
|11
|17
|Кельн
|12
|7
|18
|Падерборн
|12
|5