"Майнц" уверенно разобрался с "Кельном"

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"Майнц" уверенно разобрался с "Кельном"

В рамках 9-го тура немецкой Бундеслиги "Майнц" одержал победу над "Кельном".

Таким образом, "Майнц" поднялся на 13-е место, а "Кельн" остался на 16-м.

"Майнц" - "Кельн" 3:1

Голы: Теродде, 14 - 0:1, Боэтиюс, 21 - 1:1, Квайсон, 57 - 2:1, Озтуналы, 82 - 3:1

"Майнц": Центнер, Бросински (Латца, 73), Ниакате, Сен-Жюст, Аарон Мартин, Баку, Озтуналы (Хак, 84), Боэтиюс, Кунде, Квайсон (Онисиво, 78), Салаи.

"Кельн": Хорн, Борнаув, Эхизибуэ (Шмитц, 58), Каттербах (Модест, 81), Хектор, Шиндлер (Кордоба, 65), Шауб, Кайнц, Схири, Чихос, Теродде.

Предупреждения: Борнаув (41), Кунде (48), Ниакате (61), Хектор (80).  

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