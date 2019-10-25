"Майнц" уверенно разобрался с "Кельном"
В рамках 9-го тура немецкой Бундеслиги "Майнц" одержал победу над "Кельном".
Таким образом, "Майнц" поднялся на 13-е место, а "Кельн" остался на 16-м.
"Майнц" - "Кельн" 3:1
Голы: Теродде, 14 - 0:1, Боэтиюс, 21 - 1:1, Квайсон, 57 - 2:1, Озтуналы, 82 - 3:1
"Майнц": Центнер, Бросински (Латца, 73), Ниакате, Сен-Жюст, Аарон Мартин, Баку, Озтуналы (Хак, 84), Боэтиюс, Кунде, Квайсон (Онисиво, 78), Салаи.
"Кельн": Хорн, Борнаув, Эхизибуэ (Шмитц, 58), Каттербах (Модест, 81), Хектор, Шиндлер (Кордоба, 65), Шауб, Кайнц, Схири, Чихос, Теродде.
Предупреждения: Борнаув (41), Кунде (48), Ниакате (61), Хектор (80).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|8
|16
|2
|Вольфсбург
|8
|16
|3
|Бавария Мюнхен
|8
|15
|4
|Боруссия Дортмунд
|8
|15
|5
|РБ Лейпциг
|8
|15
|6
|Фрайбург
|8
|14
|7
|Шальке
|8
|14
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|8
|14
|9
|Байер Леверкузен
|8
|14
|10
|Герта
|8
|11
|11
|Хоффенхайм
|8
|11
|12
|Вердер Бремен
|8
|9
|13
|Фортуна Дюссельдорф
|8
|7
|14
|Унион Берлин
|8
|7
|15
|Кельн
|8
|7
|16
|Аугсбург
|8
|6
|17
|Майнц 05
|8
|6
|18
|Падерборн
|8
|1