"Майнц" в гостях обыграл "Герту"

Теги гертамайнц 05

"Майнц" в гостях обыграл "Герту"

В рамках 23-го тура немецкой Бундеслиги "Майнц" на выезде взял верх над "Гертой", забив в каждом из таймов в ворота соперника по одному голу.

"Герта" – "Майнц" - 0:2

Голы: Квайсон, 40 - 0:1, Квайсон, 65 - 0:2.

"Герта": Ярстейн, Штарк, Платтенхардт, Пекарик, Торунарига, Лазаро, Шелбред (Вайзер, 56), Лустенбергер, Дарида, Ибишевич (Зельке, 16), Калу (Лекки, 73).

"Майнц": Центнер, Белль, Донати, Хак, Балогун, Латца, Гбамен, Хольтманн, Сердар (Де Бласис, 85), Квайсон (Муто, 68), Берггрен (Уджа, 89).

Не пропустите: Хайнкес рассказал о восстановлении Нойера. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Бавария" встретится с "Вольфсбургом" на "Фольксваген-Арене"

"Бавария" встретится с "Вольфсбургом" на "Фольксваген-Арене"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 22 56
2 РБ Лейпциг 22 38
3 Боруссия Дортмунд 22 37
4 Айнтрахт Франкфурт 22 36
5 Байер Леверкузен 22 35
6 Шальке 22 34
7 Аугсбург 22 31
8 Хоффенхайм 22 31
9 Ганновер 96 22 31
10 Боруссия Менхенгладбах 22 31
11 Герта 23 30
12 Фрайбург 22 25
13 Вольфсбург 22 24
14 Штутгарт 22 24
15 Вердер Бремен 22 23
16 Майнц 05 23 23
17 Гамбург 22 17
18 Кельн 22 13
Полная таблица

топ-5 тегов