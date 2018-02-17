"Майнц" в гостях обыграл "Герту"

В рамках 23-го тура немецкой Бундеслиги "Майнц" на выезде взял верх над "Гертой", забив в каждом из таймов в ворота соперника по одному голу.

"Герта" – "Майнц" - 0:2

Голы: Квайсон, 40 - 0:1, Квайсон, 65 - 0:2.

"Герта": Ярстейн, Штарк, Платтенхардт, Пекарик, Торунарига, Лазаро, Шелбред (Вайзер, 56), Лустенбергер, Дарида, Ибишевич (Зельке, 16), Калу (Лекки, 73).

"Майнц": Центнер, Белль, Донати, Хак, Балогун, Латца, Гбамен, Хольтманн, Сердар (Де Бласис, 85), Квайсон (Муто, 68), Берггрен (Уджа, 89).

Не пропустите: Хайнкес рассказал о восстановлении Нойера. | http://soccernews.ru