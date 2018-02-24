"Майнц" - "Вольфсбург" - 1:1 (обзор)

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"Майнц" - "Вольфсбург" - 1:1 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча немецкой Бундеслиги между "Майнцем" и "Вольфсбургом".

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4 Байер Леверкузен 23 38
5 РБ Лейпциг 23 38
6 Шальке 23 37
7 Боруссия Менхенгладбах 24 34
8 Хоффенхайм 24 32
9 Ганновер 96 24 32
10 Аугсбург 23 31
11 Герта 24 31
12 Штутгарт 24 30
13 Фрайбург 24 29
14 Вольфсбург 24 25
15 Майнц 05 24 24
16 Вердер Бремен 23 23
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18 Кельн 23 14
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