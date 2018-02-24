"Майнц" - "Вольфсбург" - 1:1 (обзор)
Представляем вашему вниманию обзор матча немецкой Бундеслиги между "Майнцем" и "Вольфсбургом".
Читайте также: "Майнц" и "Вольфсбург" победителя не выявили. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|24
|60
|2
|Боруссия Дортмунд
|23
|40
|3
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|39
|4
|Байер Леверкузен
|23
|38
|5
|РБ Лейпциг
|23
|38
|6
|Шальке
|23
|37
|7
|Боруссия Менхенгладбах
|24
|34
|8
|Хоффенхайм
|24
|32
|9
|Ганновер 96
|24
|32
|10
|Аугсбург
|23
|31
|11
|Герта
|24
|31
|12
|Штутгарт
|24
|30
|13
|Фрайбург
|24
|29
|14
|Вольфсбург
|24
|25
|15
|Майнц 05
|24
|24
|16
|Вердер Бремен
|23
|23
|17
|Гамбург
|23
|17
|18
|Кельн
|23
|14