"Майнц" вышел в 1/8 финала Кубка Германии

В матче 1/16 финала Кубка Германии "Майнц" в дополнительное время обыграл "Хольштайн" и завоевал путевку в следующий раунд.

"Майнц" – "Хольштайн" - 3:2 (1:0)

Голы: Фишер, 22 - 1:0, Шиндлер, 54 (с пенальти) - 1:1, Фишер, 67 - 2:1, Дрекслер, 75 (с пенальти) - 2:2, Бросински, 101 - 3:2

"Майнц": Адлер (Центнер, 38), Белль, Бросински, Донати, Фрай, Сердар (Латца, 110), Гбамен, Озтуналы, Максим (Муто, 65), Фишер (Де Бласис, 83), Кодро.

"Хольштайн": Кронхольм, Чихос, Шмидт, Кинсомби, Шиндлер (Пайтц, 80), Билер (Конде, 88), Дрекслер (Хоенедер, 113), Херманн, ван ден Берг, Дукш (Зайдель, 74), Леверенц.

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