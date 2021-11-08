Майораль может сменить клуб
Фото: инстаграм Майораля/Автор неизвестен
Форвард мадридского "Реала" Борха Майораль, ныне выступающий за "Рому" на правах арендного соглашения может сменить клубную прописку.
Как сообщает издание DefensaCentral, Майораль очень близок к уходу из римского клуба.
По информации источника, "Фиорентина" - главный претендент на то, чтобы арендовать испанца до конца сезона.
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|7
|Валенсия
|20
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|Вильярреал
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|10
|Гранада
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|Бетис
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|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
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|Алавес
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|15
|Реал Вальядолид
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|20
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|Мальорка
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|Сельта Виго
|20
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