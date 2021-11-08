Майораль может сменить клуб

Теги реал мадридромафиорентинаборха майораль

Майораль может сменить клубФото: инстаграм Майораля/Автор неизвестен

Форвард мадридского "Реала" Борха Майораль, ныне выступающий за "Рому" на правах арендного соглашения может сменить клубную прописку.

Как сообщает издание DefensaCentral, Майораль очень близок к уходу из римского клуба.

По информации источника, "Фиорентина" - главный претендент на то, чтобы арендовать испанца до конца сезона.

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