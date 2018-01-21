Майораль, Начо и Бэйл сыграют в основе "Реала" в матче с "Депортиво"

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Майораль, Начо и Бэйл сыграют в основе "Реала" в матче с "Депортиво"

Стал известен стартовый состав мадридского "Реала" на матч 20-го тура чемпионата Испании против "Депортиво".

Стоит отметить, что в основе королевского клуба сыграет молодой нападающий Борха Майораль.

Состав "Реала": Навас, Варан, Марсело, Карвахаль, Начо, Модрич, Каземиро, Кроос, Бэйл, Роналду, Майораль.

Матч "Реал" - "Депортиво" состоится сегодня, 21 января и начнется в 18.15 мск.

Не пропустите: Бензема включен в заявку "Реала" на матч с "Депортиво". | http://soccernews.ru

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