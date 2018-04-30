Майораль: "Уверен, что придется уйти из "Реала"

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Майораль: "Уверен, что придется уйти из "Реала"Форвард мадридского "Реала" Борха Майораль намерен сменить клубную прописку по окончанию текущего сезона.

"Я уверен, что мне придется уйти в конце сезона, чтобы получать игровое время в другом месте. В конце концов, прошло уже два года, а я все еще не получаю достаточного количества игрового времени. Я думаю, что мне нужна игровая практика, я - молод, и мне нужно играть. Осталось несколько игр, и я не знаю, что произойдет", - цитирует 21-летнего нападающего goal.com.

Напомним, "Реал" определился с альтернативой Салаху. | soccernews.ru

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