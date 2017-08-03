Майораль: "Я хочу остаться в "Реале"

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Майораль: "Я хочу остаться в "Реале"

Нападающий "Реала" Борха Майораль заявил, что он не собирается покидать клуб.

"Я упорно работаю каждый день. Надеюсь, что смогу остаться в лучшем клубе мира. Мне нужно поговорить с Зиданом и узнать его мнение. Я счастлив в клубе. Сейчас у "Реала" есть только один форвард - Бензема. Уверен, что есть разные варианты. Но если мне придется уйти, то я хочут остаться в Испании", - приводит слова Майораля Marca.

Ранее сообщалось, что 20-летним Майоралем интересуется "Хетафе".

В прошлом сезоне форвард выступал за "Вольфсбург", забил 2 гола в 19 матчах.

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