Майораль забил три гола в трех матчах в основе "Реала" в этом сезоне

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Майораль забил три гола в трех матчах в основе "Реала" в этом сезоне

В ответном матче 1/16 финала Кубка Испании "Реал" сыграл вничью с "Фуэнлабрадой" (2:2).

Оба мяча королевского клуба на счету нападающего Борхи Майораля.

Стоит отметить, что 20-летний Майораль забил три гола в трех матчах в основе "Реала" в этом сезоне.

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