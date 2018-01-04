Майораль забивает каждые 110 минут в этом сезоне - самый эффективный игрок "Реала"

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Майораль забивает каждые 110 минут в этом сезоне - самый эффективный игрок "Реала"

Нападающий "Реала" Борха Майораль является самым эффективным игроком королевского клуба.

Молодой форвард забивает гол каждые 110 минут и является лидером "сливочных" по этому показателю.

В нынешнем сезоне 20-летний Майораль провел за "Реал" 13 матчей во всех турнирах и забил 4 гола.

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