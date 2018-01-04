Майораль забивает каждые 110 минут в этом сезоне - самый эффективный игрок "Реала"
Нападающий "Реала" Борха Майораль является самым эффективным игроком королевского клуба.
Молодой форвард забивает гол каждые 110 минут и является лидером "сливочных" по этому показателю.
В нынешнем сезоне 20-летний Майораль провел за "Реал" 13 матчей во всех турнирах и забил 4 гола.
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|2
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|16
|36
|3
|Валенсия
|16
|34
|4
|Реал Мадрид
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|Севилья
|16
|29
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|16
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|7
|Жирона
|16
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|Эйбар
|16
|21
|9
|Хетафе
|16
|20
|10
|Реал Сосьедад
|16
|20
|11
|Леганес
|15
|20
|12
|Сельта Виго
|16
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|Атлетик Бильбао
|16
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|14
|Бетис
|15
|18
|15
|Леванте
|16
|17
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|Эспаньол
|16
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|17
|Депортиво Ла-Корунья
|16
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|18
|Алавес
|16
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|19
|Малага
|15
|11
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|Лас Пальмас
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|11