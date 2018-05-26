Мажич: "Отсудить финал Лиги Чемпионов - мечта любого арбитра"

Главный арбитр финала Лиги Чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем" Милорад Мажич рассказал о том, чего ожидает от финальной встречи турнира.

"Думаю, если вы спросите любого европейского судью о том, какая у него была мечта, когда он начинал карьеру, он ответит – отсудить финал Лиги чемпионов.

Это самый важный клубный матч в Европе. Куча болельщиков, невероятная атмосфера, два топ-клуба – это особенный момент, и я горжусь, что приму в нем участие вместе с своей бригадой", – сказал Мажич.

Финал Лиги Чемпионов пройдет сегодня, 26 мая. | http://soccernews.ru