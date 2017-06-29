Мазиньо: "Мечтаю увидеть Тьяго и Рафинью в финале Чемпионата Мира"

Чемпион мира 1994 года в составе сборной Бразилии Мазиньо, являющийся отцом Рафиньи и Тьяго Алькантары, рассказал о своей главной футбольной мечте.

"Наша семейная мечта? Финал Чемпионата Мира был бы хорошим событием. К Лиге чемпионов они уже были готовы, а вот финал Кубка мира отличается - это сон. Я бы наслаждался этим, как сумасшедший. Было бы здорово увидеть их обоих там", - приводит слова бывшего футболиста Marca.

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