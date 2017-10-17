Мазиньо: "Рафинья скоро вернется в строй"

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Мазиньо: "Рафинья скоро вернется в строй"

Отец полузащитника "Барселоны" Рафиньи Мазиньо рассказал о ходе восстановления своего сына после травмы колена.

"Рафинья чувствует себя лучше и вскоре вернется в строй. У нас прекрасные отношения с руководством и не ведем переговоры с другими клубами. Также у Рафиньи нет проблем с тренерским штабом и он готов играть на любой позиции", - приводит слова Мазиньо Football Espana.

Ранее сообщалось, что хавбеком интересуется "Милан".

Напомним, что 24-летний Рафинья в последний раз выходил на поле в апреле этого года. 

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