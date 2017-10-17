Мазиньо раскрыл планы на будущее Рафиньи

Отец полузащитника каталонской "Барселоны" Рафиньи Алькантары Мазиньо раскрыл планы на ближайшее будущее своего сына.

" Мы ни с кем не вели переговоров, потому что травмированному игроку трудно вести переговоры с другими клубами. Кроме того, мы тоже в этом не заинтересованы. У нас есть контракт с "Барсой ", - цитирует Мазиньо El Mundo Deportivo.

Напомним, "Барселона" может перехватить трансферную цель "Челси". | soccernews.ru