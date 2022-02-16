Мазруаи летом станет свободным агентом. Им интересовалась "Барселона"

Фото: инстаграм Нуссаира Мазрауи/Автор неизвестен

Марокканский защитник "Аякса" Нуссаир Мазрауи летом покинет клуб в статусе свободного агента, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

Таким образом, футболист сможет перейти в другой клуб бесплатно. Ранее сообщалось, что игроком интересуются "Барселона", "Рома" и "Наполи".

В нынешнем сезоне 24-летний Мазрауи провел за "Аякс" 25 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал три голевые передачи.

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