Мбаппе: "Арсенал" был реальным вариантом для перехода, но я выбрал ПСЖ"

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Мбаппе: "Арсенал" был реальным вариантом для перехода, но я выбрал ПСЖ"Новоиспеченный форвард французского ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал, почему он отдал предпочтение своему новому клубу перед лондонским "Арсеналом".

"Да, я встречался с Арсеном Венгером, который является отличным тренером. У него - отличная репутация здесь, во Франции, он пользуется уважением и знает, как развивать молодых игроков. Это был реальный вариант для меня. Но, конечно же, ПСЖ был основным вариантом.

Мы взвесили преимущества и недостатки всех клубов, но моя семья сказала мне, что это должно быть мое решение, и мне нужно было принять его. Оно также должно было быть долгосрочным решением. Так что это зависело только от меня, и я решил приехать сюда, чтобы прогрессировать", - цитирует 18-летнего нападающего goal.com.

Напомним, Мбаппе может дебютировать за ПСЖ в матче с "Метцем". | soccernews.ru

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