Форвард "Монако" Килиан Мбаппе близок к переходу в ПСЖ, информирует le Parisien.

По сведениям издания, монегаски согласились продать своего 18-летнего нападающего парижанам. Ориентировочно, трансфер перспективного футболиста обойдется "красно-синим" в 150 миллионов евро. Сделка по переходу Мбаппе может быть закрыта в течение ближайших нескольких дней.

Напомним, Мбаппе уже заключил предварительное соглашение с ПСЖ. | soccernews.ru