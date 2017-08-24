Мбаппе близок к переходу в ПСЖ

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Мбаппе близок к переходу в ПСЖФорвард "Монако" Килиан Мбаппе близок к переходу в ПСЖ, информирует le Parisien.

По сведениям издания, монегаски согласились продать своего 18-летнего нападающего парижанам. Ориентировочно, трансфер перспективного футболиста обойдется "красно-синим" в 150 миллионов евро. Сделка по переходу Мбаппе может быть закрыта в течение ближайших нескольких дней.

Напомним, Мбаппе уже заключил предварительное соглашение с ПСЖ. | soccernews.ru

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