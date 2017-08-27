Мбаппе близок к уходу из "Монако"

Форвард "Монако" Килиан Мбаппе может покинуть клуб до закрытия трансферного окна, сообщает Sky Sports.

По информации ресурса, сделка может состояться в ближайшие 72 часа, однако в какой клуб перейдет молодой форвард не сообщается.

Напомним, что главными претендентами на Мбаппе являются ПСЖ и "Реал".

Читайте также: "Реал" готов переключиться с Мбаппе на звезду АПЛ. | http://soccernews.ru