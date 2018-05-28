Мбаппе близок к уходу из ПСЖ

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Мбаппе близок к уходу из ПСЖ

ПСЖ всерьёз рассматривает вариант с продажей вингера Килиана Мбаппе, сообщает The Times.

По сведениям издания, парижане обеспокоены вероятными санкциями УЕФА из-за нарушения правил ФФП, в связи с чем, готовы расстаться с одной из своих звёзд.

На фоне таких новостей активизировались "Реал" и "Манчестер Сити", которые будут внимательно следить за ситуацией. 

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