Мбаппе - Буффону: "Ты останешься великим человеком для этого вида спорта"

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе в своем инстаграме рассказал, что думает об уходе из команды голкипера Джанлуиджи Буффона из французского клуба.

"Я только узнал об этом. Мы играли в одной команде всего год из всей твоей долгой карьеры, однако для меня это было очень полезно. Твои советы и хороший настрой помогали всем вокруг. За 12 месяцев ты мне дал очень много всего. Я тебе очень благодарен. Ты навсегда останешься великим человеком для этого вида спорта", - сказал Мбаппе.

Напомним, сегодня Буффон сообщил, что покидает ПСЖ. Ранее сообщалось, что Мбаппе также хочет покинуть парижский клуб.

41-летний голкипер играл в ПСЖ с лета 2018 года. За клуб он провел 25 матчей и пропустил 25 голов.

Не пропустите: Буффон: "Сегодня мое приключение во Франции заканчивается. Я ухожу счастливым"| http://soccernews.ru