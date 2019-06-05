Мбаппе - Буффону: "Ты останешься великим человеком для этого вида спорта"
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе в своем инстаграме рассказал, что думает об уходе из команды голкипера Джанлуиджи Буффона из французского клуба.
"Я только узнал об этом. Мы играли в одной команде всего год из всей твоей долгой карьеры, однако для меня это было очень полезно. Твои советы и хороший настрой помогали всем вокруг. За 12 месяцев ты мне дал очень много всего. Я тебе очень благодарен. Ты навсегда останешься великим человеком для этого вида спорта", - сказал Мбаппе.
Напомним, сегодня Буффон сообщил, что покидает ПСЖ. Ранее сообщалось, что Мбаппе также хочет покинуть парижский клуб.
41-летний голкипер играл в ПСЖ с лета 2018 года. За клуб он провел 25 матчей и пропустил 25 голов.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|38
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|2
|Лилль
|38
|75
|3
|Лион
|38
|72
|4
|Сент-Этьен
|38
|66
|5
|Марсель
|38
|61
|6
|Монпелье
|38
|59
|7
|Ницца
|38
|56
|8
|Реймс
|38
|55
|9
|Ним
|38
|53
|10
|Ренн
|38
|52
|11
|Страсбур
|38
|49
|12
|Нант
|38
|48
|13
|Анжер
|38
|46
|14
|Бордо
|38
|41
|15
|Амьен
|38
|38
|16
|Тулуза
|38
|38
|17
|Монако
|38
|36
|18
|Дижон
|38
|34
|19
|ФК Кан
|38
|33
|20
|Генгам
|38
|27