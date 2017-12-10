Мбаппе был близок к мировому рекорду Болта

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе в матче с "Лиллем" (3:1) отличился своими скоростными данными.

Когда Мбаппе забивал гол он развил свою среднюю скорость до 36 км/ч. Отметим, что когда Усэйн Болт ставил свой мировой рекорд, его средняя скорость составила 37,5 км/ч.

Probably the easiest goal Mbappe will score in his entire career pic.twitter.com/An4x0WA3BE — Goal (@goal) 9 декабря 2017 г.

Пиковая скорость Мбаппе составила 44,7 км/ч. Стоит отметить, что это происходило на 93-й минуте матча, а Мбаппе находился на поле с первых минут.

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