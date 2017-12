Мбаппе был близок к мировому рекорду Болта

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе в матче с "Лиллем" (3:1) отличился своими скоростными данными.

Когда Мбаппе забивал гол он развил свою среднюю скорость до 36 км/ч. Отметим, что когда Усэйн Болт ставил свой мировой рекорд, его средняя скорость составила 37,5 км/ч.

