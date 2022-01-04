Мбаппе дал окончательный ответ на предложение "Реала"
Мадридский "Реал" получил согласие форварда ПСЖ Килиана Мбаппе на заключение контракта по окончании нынешнего сезона.
По информации El Chiringuito, стороны уже договорились об условиях личного соглашения, осталось только подписать документы. Ожидается, что это произойдёт после очных матчей команд в 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Звёздный француз присоединится к королевскому клубу ближайшим летом на правах свободного агента.
Стоит отметить, что в августе "Реал" предлагал за Мбаппе 200 миллионов евро, однако ПСЖ ответил отказом.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14