Мбаппе дал окончательный ответ на предложение "Реала"

Теги псжреал мадридкилиан мбаппетрансферы

Мбаппе дал окончательный ответ на предложение "Реала"

Фото твиттер Килиана Мбаппе

Мадридский "Реал" получил согласие форварда ПСЖ Килиана Мбаппе на заключение контракта по окончании нынешнего сезона.

По информации El Chiringuito, стороны уже договорились об условиях личного соглашения, осталось только подписать документы. Ожидается, что это произойдёт после очных матчей команд в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Звёздный француз присоединится к королевскому клубу ближайшим летом на правах свободного агента.

Стоит отметить, что в августе "Реал" предлагал за Мбаппе 200 миллионов евро, однако ПСЖ ответил отказом.

Не пропустите: Анчелотти хочет подписать турецкого защитника в "Реал". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Антальяспор" интересуется хавбеком "Спартака"

"Антальяспор" интересуется хавбеком "Спартака"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов