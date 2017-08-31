Мбаппе: "Для меня большая честь стать игроком ПСЖ"

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Мбаппе: "Для меня большая честь стать игроком ПСЖ"

Нападающий Килиан Мбаппе прокомментировал свой переход в ПСЖ.

"Для меня большая гордость и радость стать игроком ПСЖ. Для тех, кто родился в Париже, является мечтой сыграть за этот клуб и ощутить атмосферу "Парк де Пренс". Я очень хотел стать частью проекта, который является одним из самых амбициозных в Европе", - приводит слова Мбаппе официальный сайт клуба.

Напомним, что ПСЖ арендовал 18-летнего Мбаппе с обязательством последующего выкупа за сумму от 135 до 180 миллионов евро.

Не пропустите: Мбаппе перешел в ПСЖ. | http://soccernews.ru

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