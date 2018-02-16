Мбаппе: "Для ПСЖ еще не все кончено в противостоянии с "Реалом"



Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе считает, что его команда еще сохранила шансы победить "Реал" в 1/8 финала Лиги Чемпионов, несмотря на поражение в первом матче со счетом 1:3.

"Нам нелегко принять поражение в первое матче, но еще ничего не потеряно. Впереди еще ответный матч на "Парк де Пренс" и он будет тяжелейшим. Нам нужно действовать более решительно в атаке. Также нам помогут болельщики", – приводит слова Мбаппе Marca.

Ответный матч ПСЖ - "Реал" состоится 6 марта.

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