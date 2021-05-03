Мбаппе до сих пор не тренируется. Матч с "Манчестер Сити" - завтра

Теги псжманчестер ситикилиан мбаппетравмы

Мбаппе до сих пор не тренируется. Матч с "Манчестер Сити" - завтра

Фото официальный твиттер УЕФА

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе пропустил воскресную тренировку из-за травмы голеностопа.

По информации L’Equipe, состояние здоровья футболиста пока не позволяет ему вернуться к занятиям.

Участие звёздного француза в ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити", который состоится во вторник, находится под вопросом.

В текущем сезоне 22-летний Мбаппе забил 37 голов и сделал 10 ассистов в 43 играх.

Напомним, что в первом полуфинале "Сити" в Париже победил ПСЖ со счётом 2:1.

Не пропустите: Почеттино оценил шансы Мбаппе сыграть против "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Супруга Федуна стала членом совета директоров "Спартака"

Супруга Федуна стала членом совета директоров "Спартака"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов