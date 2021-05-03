Мбаппе до сих пор не тренируется. Матч с "Манчестер Сити" - завтра

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Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе пропустил воскресную тренировку из-за травмы голеностопа.

По информации L’Equipe, состояние здоровья футболиста пока не позволяет ему вернуться к занятиям.

Участие звёздного француза в ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити", который состоится во вторник, находится под вопросом.

В текущем сезоне 22-летний Мбаппе забил 37 голов и сделал 10 ассистов в 43 играх.

Напомним, что в первом полуфинале "Сити" в Париже победил ПСЖ со счётом 2:1.

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