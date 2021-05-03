Мбаппе до сих пор не тренируется. Матч с "Манчестер Сити" - завтра
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе пропустил воскресную тренировку из-за травмы голеностопа.
По информации L’Equipe, состояние здоровья футболиста пока не позволяет ему вернуться к занятиям.
Участие звёздного француза в ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити", который состоится во вторник, находится под вопросом.
В текущем сезоне 22-летний Мбаппе забил 37 голов и сделал 10 ассистов в 43 играх.
Напомним, что в первом полуфинале "Сити" в Париже победил ПСЖ со счётом 2:1.
Не пропустите: Почеттино оценил шансы Мбаппе сыграть против "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
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|Марсель
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|Ренн
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|28
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|Монако
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|Страсбур
|27
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|11
|Анжер
|28
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|Нант
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|Дижон
|28
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|28
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|Амьен
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