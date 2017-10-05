Мбаппе: "До "Золотого мяча" мне предстоит долгий путь"

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе заявил, что ему еще рано претендовать на "Золотой мяч".

"До "Золотого мяча" мне предстоит долгий путь. Возможно, Неймар приблизился к этому, но мне предстоит долгая дорога. Думаю о текущем сезоне, о том, как выиграть главные турниры с клубом и со сборной Франции" - приводит слова Мбаппе RMC Sport.

В текущем сезоне Мбаппе сыграл 6 матчей, забил 3 гола и отдал 3 ассиста.

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