Мбаппе: "До "Золотого мяча" мне предстоит долгий путь"

Теги псжкилиан мбаппе

Мбаппе: "До "Золотого мяча" мне предстоит долгий путь"

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе заявил, что ему еще рано претендовать на "Золотой мяч".

"До "Золотого мяча" мне предстоит долгий путь. Возможно, Неймар приблизился к этому, но мне предстоит долгая дорога. Думаю о текущем сезоне, о том, как выиграть главные турниры с клубом и со сборной Франции" - приводит слова Мбаппе RMC Sport.

В текущем сезоне Мбаппе сыграл 6 матчей, забил 3 гола и отдал 3 ассиста.

Читайте также: Мбаппе: "Я - не спаситель". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Бавария" объявила о назначении Хайнкеса

"Бавария" объявила о назначении Хайнкеса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 8 22
2 Монако 8 19
3 Марсель 8 16
4 Нант 8 16
5 ФК Кан 8 15
6 Бордо 8 15
7 Сент-Этьен 8 14
8 Лион 8 13
9 Труа 8 11
10 Ницца 8 10
11 Генгам 8 10
12 Анжер 8 9
13 Монпелье 8 9
14 Тулуза 8 8
15 Ренн 8 6
16 Амьен 7 6
17 Дижон 8 6
18 Лилль 7 5
19 Страсбур 8 5
20 Метц 8 3
Полная таблица

топ-5 тегов