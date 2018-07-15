Мбаппе довел преимущество Франции в финале ЧМ-2018 до крупного

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе забил четвертый гол в финальном матче ЧМ-2018 против Хорватии (4:1).

Форвард отличился ударом из-за пределов штрафной. Этот гол стал для него четвертым на ЧМ-2018.

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