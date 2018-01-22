Мбаппе едва не получил серьезную травму в столкновении с голкипером "Лиона"

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Мбаппе едва не получил серьезную травму в столкновении с голкипером "Лиона"Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе едва не получил серьезную травму в столкновении с голкипером "Лиона" Антони Лопешем во вчерашнем матче французской Лиги 1.

Из-за полученного повреждения поле 19-летний нападающий покидал на носилках, однако позже врач парижан заверил, что с игроком ничего серьезного не случилось.

Напомним, Женезио прокомментировал победу над ПСЖ. | soccernews.ru

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