Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе едва не получил серьезную травму в столкновении с голкипером "Лиона" Антони Лопешем во вчерашнем матче французской Лиги 1.

Из-за полученного повреждения поле 19-летний нападающий покидал на носилках, однако позже врач парижан заверил, что с игроком ничего серьезного не случилось.

Напомним, Женезио прокомментировал победу над ПСЖ. | soccernews.ru