Мбаппе: "Еще далек от уровня Месси и Роналду"

Форвард французского ПСЖ Килиан Мбаппе высказался о возможности побороться за "Золотой мяч".

"Работая серьезно, возможно, я смогу приблизиться к их уровню. Но я еще нахожусь далеко от Месси и Роналду. Попасть в топ-30 - это уже почетный результат! Но оказаться в двадцатке лучших - было бы действительно исключительным, даже немного невообразимым событием для меня", - цитирует 18-летнего нападающего le10sport.com.

Напомним, Мбаппе оценил шансы Неймара выиграть "Золотой мяч". | soccernews.ru