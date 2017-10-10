Мбаппе: "Еще далек от уровня Месси и Роналду"

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Мбаппе: "Еще далек от уровня Месси и Роналду"Форвард французского ПСЖ Килиан Мбаппе высказался о возможности побороться за "Золотой мяч".

"Работая серьезно, возможно, я смогу приблизиться к их уровню. Но я еще нахожусь далеко от Месси и Роналду. Попасть в топ-30 - это уже почетный результат! Но оказаться в двадцатке лучших - было бы действительно исключительным, даже немного невообразимым событием для меня", - цитирует 18-летнего нападающего le10sport.com.

Напомним, Мбаппе оценил шансы Неймара выиграть "Золотой мяч". | soccernews.ru

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