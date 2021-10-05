Мбаппе: "Если бы я ушел этим летом, то только в "Реал Мадрид"

Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе высказался о своем несостоявшимся трансфере в мадридский "Реал" прошедшим летом.

"Изначально, я попросил времени немного подумать. Перед Евро я сказал клубу, что не хочу продлеваться, а после Евро я сказал, что хочу уйти.

В итоге, клуб решил не продавать меня. Я продолжал играть весь август. У меня не было проблем с этим, ведь я все еще в отличной команде и в месте, где я был счастлив в течение четырех лет.

У меня было время, чтобы поплакать о моем несостоявшимся трансфере в "Реал Мадрид". Если бы я ушел из ПСЖ этим летом, то только в "Реал Мадрид", - сказал Мбаппе.

Напомним, что контракт Килиана с ПСЖ рассчитан до конца нынешнего сезона.

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