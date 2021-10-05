Мбаппе: "Если бы я ушел этим летом, то только в "Реал Мадрид"
Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен
Нападающий сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе высказался о своем несостоявшимся трансфере в мадридский "Реал" прошедшим летом.
"Изначально, я попросил времени немного подумать. Перед Евро я сказал клубу, что не хочу продлеваться, а после Евро я сказал, что хочу уйти.
В итоге, клуб решил не продавать меня. Я продолжал играть весь август. У меня не было проблем с этим, ведь я все еще в отличной команде и в месте, где я был счастлив в течение четырех лет.
У меня было время, чтобы поплакать о моем несостоявшимся трансфере в "Реал Мадрид". Если бы я ушел из ПСЖ этим летом, то только в "Реал Мадрид", - сказал Мбаппе.
Напомним, что контракт Килиана с ПСЖ рассчитан до конца нынешнего сезона.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14