Мбаппе если перейдет в ПСЖ, будет зарабатывать 10 миллионов евро в год

L’Equipe опубликовал детали контракта, который ПСЖ предложил форварду "Монако" Килиану Мбаппе.

По сведениям издания, парижский клуб предложил игроку пятилетнее соглашение с зарплатой 10 миллионов евро в год после вычета налогов.

Отметим, что предложение ПСЖ больше того, что предлагал игроку "Реал".

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