Мбаппе: "Футбол - это больше, чем наркомания"
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе считает, что футбол вызывает большую зависимость, нежели наркотики.
"Футбол - это то, без чего я не могу жить. Это больше, чем наркомания. Я всегда знал, что футбол - это то, чем я должен заниматься.
Я все еще мечтаю о всевозможных титулах! Чемпионат Мира является одним из них, потому что это самый большой футбольный турнир. Думаю, что этот кубок красив. Это золото, а золото - превосходство", - сказал он.
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