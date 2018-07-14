Мбаппе: "Футбол - это больше, чем наркомания"

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе считает, что футбол вызывает большую зависимость, нежели наркотики.

"Футбол - это то, без чего я не могу жить. Это больше, чем наркомания. Я всегда знал, что футбол - это то, чем я должен заниматься.

Я все еще мечтаю о всевозможных титулах! Чемпионат Мира является одним из них, потому что это самый большой футбольный турнир. Думаю, что этот кубок красив. Это золото, а золото - превосходство", - сказал он.

Читайте: Без поддавков: Бельгия сразится с Англией за бронзу Чемпионата Мира | http://soccernews.ru