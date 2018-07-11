Мбаппе готов отказаться от "Золотого мяча" ради победы на ЧМ-2018

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе не думает о "Золотом мяче".

Звездный француз заявил, что его главная мечта - победа в финале Чемпионата Мира-2018​.

"Золотой мяч"? Меня это не волнует, я хочу выиграть Чемпионат Мира. "Золотой мяч" - не моя проблема", - отметил он.

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