Мбаппе готов перейти в "Ливерпуль"

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Мбаппе готов перейти в "Ливерпуль"

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе согласен перейти в "Ливерпуль", сообщает The Sun.

По сведениям издания, французский форвард заинтересован в переходе в стан победителя Лиги Чемпионов, который в данный момент уверенно лидирует в чемпионате Англии. ПСЖ в свою очередь не собирается расставаться с футболистом, поэтому его стоимость может составить не менее 250-300 миллионов евро. Также игроком интересуются "Ювентус" и "Реал".

В нынешнем сезоне 21-летний Мбаппе провел за ПСЖ 24 матча во всех турнирах, в которых забил 21 гол и сделал 12 результативных передач. Его контракт с парижским клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Мбаппе прокомментировал информацию о возможном переходе в "Реал" в конце сезона. | http://soccernews.ru

 
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