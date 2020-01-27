Мбаппе готов перейти в "Ливерпуль"
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе согласен перейти в "Ливерпуль", сообщает The Sun.
По сведениям издания, французский форвард заинтересован в переходе в стан победителя Лиги Чемпионов, который в данный момент уверенно лидирует в чемпионате Англии. ПСЖ в свою очередь не собирается расставаться с футболистом, поэтому его стоимость может составить не менее 250-300 миллионов евро. Также игроком интересуются "Ювентус" и "Реал".
В нынешнем сезоне 21-летний Мбаппе провел за ПСЖ 24 матча во всех турнирах, в которых забил 21 гол и сделал 12 результативных передач. Его контракт с парижским клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: Мбаппе прокомментировал информацию о возможном переходе в "Реал" в конце сезона. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|67
|2
|Манчестер Сити
|24
|51
|3
|Лестер Сити
|24
|48
|4
|Челси
|24
|40
|5
|Манчестер Юнайтед
|24
|34
|6
|Тоттенхэм
|24
|34
|7
|Вулверхэмптон
|24
|34
|8
|Шеффилд Юнайтед
|24
|33
|9
|Саутгемптон
|24
|31
|10
|Арсенал Лондон
|24
|30
|11
|Кристал Пэлас
|24
|30
|12
|Эвертон
|24
|30
|13
|Бернли
|24
|30
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|25
|16
|Астон Вилла
|24
|25
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|23
|18
|Борнмут
|24
|23
|19
|Уотфорд
|24
|23
|20
|Норвич Сити
|24
|17