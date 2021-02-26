Мбаппе готов перейти в "Реал" летом, но при одном условии

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе склоняется к трансферу в мадридский "Реал" летом 2021 года.

По информации El Chiringuito, звёздный француз хочет присоединиться к "сливочным", однако ему кажется, что королевский клуб недостаточно активно проявляет к нему интерес.

22-летний футболист намерен добиться того, чтобы "Реал" публично объявил о желании купить его. Это условие важно для форварда.

"Бланкос", в свою очередь, хотят, чтобы Мбаппе сообщил ПСЖ, что не будет продлевать истекающий в 2022 году контракт. Это позволило бы испанскому гранду иметь более выгодную позицию в переговорах.

200 миллионов евро "Реал" платить за игрока не готов, поэтому держит в уме запасной вариант с приобретением Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии".

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