Мбаппе готов продлить контракт с ПСЖ, но при одном условии

ПСЖ продолжает вести переговоры с нападающим Килианом Мбаппе о продлении действующего контракта.

По информации L'Equipe, 21-летний футболист пока отказывается подписывать новое соглашение, но при определенных условиях он может изменить своё мнение.

Сообщается, что весомым аргументом должна стать зарплата - если француз получит оклад на уровне Неймара в размере 35,5 миллионов евро в год, то шансы парижан на заключение договора заметно увеличатся.

В текущем сезоне Мбаппе сыграл за ПСЖ 33 матча, забил 30 голов и сделал 17 ассистов.

Контракт форварда с клубом истекает в 2022 году. За ситуацией следит мадридский "Реал".

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