Мбаппе готов продлить контракт с ПСЖ, но при одном условии

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Мбаппе готов продлить контракт с ПСЖ, но при одном условии

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе выдвинул условие клубу в ходе переговоров о заключении нового соглашения.

Напомним, что действующий контракт между сторонами истекает в июне 2022 года.

По информации AS, звёздный француз готов продлить договор, если в него будет включён пункт об уходе в другой клуб за фиксированную сумму.

За ситуацией с будущим 22-летнего Мбаппе следят мадридский "Реал" и "Ливерпуль".

В текущем сезоне форвард ПСЖ забил 17 голов и сделал 9 ассистов в 25 матчах. Его рыночная стоимость - 180 миллионов евро.

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