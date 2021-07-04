Мбаппе готов продлить контракт с "ПСЖ" при одном условии

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Мбаппе готов продлить контракт с "ПСЖ" при одном условииФото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Как сообщает испанская Marca, форвард сборной Франции и "ПСЖ" Килиан Мбаппе все еще неопределился со своим будущим.

По информации источника, на прошлой неделе нападающий сообщил "ПСЖ" о том, что не станет продлевать контракт. Но, как отмечается, возможен еще один вариант, который прямо сейчас наиболее вероятен. Сообщается, что Мбаппе готов подписать новый контракт с "ПСЖ" лишь в том случае, если в новом соглашении будет прописана сумма, за которую он сможет перейти в мадридский "Реал".

Также отмечается, что правила Французской профессиональной футбольной лиги запрещают клубам прописывать отступные в контрактах игроков. В том случае, если данная договоренность между футболистом и клубом существует, то команду могут исключить из Лиги 1.

В таком случае, оставшийся вариант для Мбаппе и "ПСЖ" – устная "джентльменская" договоренность. Однако руководство парижского клуба против такого пункта по причине опасности ухода француза в любой момент.

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