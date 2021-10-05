Мбаппе готов завершить карьеру в сборной Франции

Фото твиттер Килиана Мбаппе

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе сделал заявление о своём будущем в сборной Франции.

"Однажды я почувствовал, что начинаю становиться проблемой. Окружающие чувствовали то же самое. Говорили, что моё эго стало причиной поражения сборной, что я хотел слишком многого и что без меня команда могла бы победить. Самое главное - это сборная Франции, и если национальная команда будет счастливее без меня, то я готов уйти", - сказал Мбаппе в интервью L’Equipe.

По всей видимости, речь идёт о провальном выступлении французской сборной на Евро-2020, где команда вылетела на стадии 1/8 финала, проиграв Швейцарии в серии пенальти.

22-летний Мбаппе выступает за "трёхцветных" с марта 2017 года, сыграл 49 матчей, забил 17 голов и сделал 16 ассистов.

Не пропустите: Мбаппе рассказал, есть ли шансы у ПСЖ продлить с ним контракт. | http://soccernews.ru